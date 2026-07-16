ABB Aktie

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WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

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16.07.2026 09:00:00

ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB nach der Bekanntgabe einer Übernahme auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 81 Franken belassen. Der geplante Kauf des britischen Anbieters von Durchflusskontrollgeräten und Herstellers von elektrischen Stellantrieben Rotork stärke das Produktportfolio des Industriekonzerns im Bereich Automation, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt sei Rotork ein hochwertiger Zukauf./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 02:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 02:05 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
81,00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
81,74 CHF 		Abst. Kursziel*:
-0,91%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
78,96 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
2,58%
Analyst Name::
Sebastian Kuenne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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