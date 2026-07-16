ABB Aktie
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WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB nach der Bekanntgabe einer Übernahme auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 81 Franken belassen. Der geplante Kauf des britischen Anbieters von Durchflusskontrollgeräten und Herstellers von elektrischen Stellantrieben Rotork stärke das Produktportfolio des Industriekonzerns im Bereich Automation, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt sei Rotork ein hochwertiger Zukauf./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 02:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 02:05 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
81,00 CHF
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Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
81,74 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-0,91%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
78,96 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,58%
|
Analyst Name::
Sebastian Kuenne
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KGV*:
-
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