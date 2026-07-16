NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB nach der Bekanntgabe einer Übernahme auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 81 Franken belassen. Der geplante Kauf des britischen Anbieters von Durchflusskontrollgeräten und Herstellers von elektrischen Stellantrieben Rotork stärke das Produktportfolio des Industriekonzerns im Bereich Automation, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt sei Rotork ein hochwertiger Zukauf./rob/la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 02:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 02:05 / EDT



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