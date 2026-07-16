ABB Aktie
|85,56EUR
|-4,36EUR
|-4,85%
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 70 Franken belassen. Die Geschäftszahlen zum zweitem Quartal des Industriekonzerns seien stark ausgefallen, schrieb Alasdair Leslie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die geplante Übernahme des britischen Anbieters von Durchflusskontrollgeräten und Herstellers von elektrischen Stellantrieben Rotork erscheine indes recht teuer./mis/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 06:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 06:19 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
70,00 CHF
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
80,92 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-13,49%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
78,96 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,35%
|
Analyst Name::
Alasdair Leslie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
13:14
|ROUNDUP: ABB profitiert von hoher Nachfrage aus Rechenzentren - Zukauf geplant (dpa-AFX)
|
13:13
|KORREKTUR: ABB steigert Auftragseingang im zweiten Quartal zweistellig (dpa-AFX)
|
12:26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
12:26