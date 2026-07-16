FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Hold" mit einem Kursziel von 7400 Pence belassen. Der Produktionsbericht des Minenkonzerns zum zweiten Quartal habe die Erwartungen größtenteils erfüllt, schrieb Liam Fitzpatrick in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/la



Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 08:10 / CET



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