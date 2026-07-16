Rio Tinto Aktie
|79,45EUR
|-2,16EUR
|-2,65%
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
16.07.2026 10:09:33
Rio Tinto Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Hold" mit einem Kursziel von 7400 Pence belassen. Der Produktionsbericht des Minenkonzerns zum zweiten Quartal habe die Erwartungen größtenteils erfüllt, schrieb Liam Fitzpatrick in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/la
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Hold
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
74,00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
67,86 £
|
Abst. Kursziel*:
9,05%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
67,48 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,66%
|
Analyst Name::
Liam Fitzpatrick
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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