NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung von Fresenius Medical Care (FMC) mit "Market-Perform" und einem Kursziel von 44,65 Euro gestartet. Mit der Markteinführung eines Geräts für die Hochvolumen-Hämodiafiltration finde die größte Produkteinführung in der Geschichte des Dialysekonzerns statt, betonte Susannah Ludwig in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Expertin ist von dem damit verbundenen Potenzial überzeugt. Die Wachstumsrate im US-Behandlungsmarkt könne mittelfristig gesteigert werden. Kurzfristig jedoch könne FMC unter Gegenwind bei den Margen leiden./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 19:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 04:00 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.