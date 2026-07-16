Knorr-Bremse Aktie
|102,30EUR
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|0,99%
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
Knorr-Bremse Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen, die Aktien aber mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen auf eine Empfehlungsliste genommen. Er habe mittlerweile eine optimistischere Einschätzung des Chance-Risiko-Verhältnisses, schrieb Akash Gupta in einem Ausblick am Donnerstag. Mit seinen Annahmen für Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) des Bremsenspezialisten liege er nun über den entsprechenden Konsensschätzungen./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 19:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Neutral
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
108,00 €
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Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
102,40 €
|
Abst. Kursziel*:
5,47%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
102,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,57%
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
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