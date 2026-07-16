NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen, die Aktien aber mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen auf eine Empfehlungsliste genommen. Er habe mittlerweile eine optimistischere Einschätzung des Chance-Risiko-Verhältnisses, schrieb Akash Gupta in einem Ausblick am Donnerstag. Mit seinen Annahmen für Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) des Bremsenspezialisten liege er nun über den entsprechenden Konsensschätzungen./rob/bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 19:18 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 00:15 / BST



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