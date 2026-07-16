Knorr-Bremse Aktie

102,30EUR 1,00EUR 0,99%
Knorr-Bremse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

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16.07.2026 12:34:35

Knorr-Bremse Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen, die Aktien aber mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen auf eine Empfehlungsliste genommen. Er habe mittlerweile eine optimistischere Einschätzung des Chance-Risiko-Verhältnisses, schrieb Akash Gupta in einem Ausblick am Donnerstag. Mit seinen Annahmen für Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) des Bremsenspezialisten liege er nun über den entsprechenden Konsensschätzungen./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 19:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Neutral
Unternehmen:
Knorr-Bremse 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
108,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
102,40 € 		Abst. Kursziel*:
5,47%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
102,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,57%
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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