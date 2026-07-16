ASML NV Aktie

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WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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16.07.2026 10:04:31

ASML NV Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ASML von 1800 auf 2150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen und Prognosen des Chipindustrieausrüsters hätten nun endlich gezeigt, dass die Bruttomarge durchaus Luft nach oben habe, schrieb Robert Sanders in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Buy
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
2 150,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1 556,60 € 		Abst. Kursziel*:
38,12%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1 553,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38,39%
Analyst Name::
Robert Sanders 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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