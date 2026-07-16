Airbus Aktie
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WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Airbus nach Auslieferungszahlen für das zweite Jahresviertel von 200 auf 215 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Diese seien stark ausgefallen, schrieb Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Flugzeugbauer sollte auch dementsprechend starke Quartalszahlen präsentieren./rob/la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 20:32 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 20:32 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
215,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
195,56 €
|
Abst. Kursziel*:
9,94%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
194,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,55%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
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