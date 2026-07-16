NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 12,40 Euro belassen. Alex Irving sieht angesichts der jüngsten Eskalation im Krieg zwischen den USA und dem Iran Zweifel aufkommen, dass europäische Fluggesellschaft das Horrorszenario einer längeren Schließung der Straße von Hormus vermeiden können. Die Kerosinpreise seien schon wieder gestiegen und die Vorräte in Europa hätten sich seit Januar fast halbiert, schrieb der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Für Irving sind Ryanair und IAG am besten aufgestellt, höhere Treibstoffpreise aushalten und von möglichen Kapazitätskürzungen der Konkurrenz profitieren zu können./mis/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 20:29 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 04:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.