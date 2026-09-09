JCDecaux Aktie
|24,12EUR
|0,74EUR
|3,17%
WKN: 578972 / ISIN: FR0000077919
JCDecaux Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für JCDecaux nach mehreren Investorenveranstaltungen mit dem Management von 30 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zudem drückte Marcus Diebel den Aktien am Dienstag den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf, womit er seinen positiven Erwartungen für die Anfang November anstehenden Quartals-Umsatzzahlen Nachdruck verlieh. Diebel sieht seine organische Wachstumsprognose deutlich über der Planung des Werbekonzerns sowie der Konsensschätzung. Die attraktiv bewertete Aktie bleibe einer seiner Schlüsselwerte im Sektor./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 21:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Overweight
|
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
34,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
23,48 €
|
Abst. Kursziel*:
44,80%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
24,12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,96%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|Keine Nachrichten verfügbar.
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|JCDecaux Overweight
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|JCDecaux Buy
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|05.12.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|JCDecaux Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.04.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|24,14
|3,25%
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|08:56
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|08:55
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:47
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|08:26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:25
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|07:41
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:18
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:09
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08.09.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|08.09.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)