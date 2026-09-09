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09.09.2026 07:13:54

Heidelberg Materials Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 225 Euro auf "Overweight" belassen. Für den europäischen Baustoffsektor sei 2026 bisher ein schwieriges Jahr, schrieb Analystin Elodie Rall am Dienstag. Im Zuge der Berichtssaison nach dem zweiten Quartal habe eine starke Branchenrotation hinein in Werte von Anbietern leichter Baumaterialien stattgefunden, die bessere Absatzvolumina vorzuweisen hätten. Rall sieht diesen Favoritenwechsel nun auslaufen und rät zur selektiven Auswahl - sowohl im Bereich der schweren Primärbaustoffe als auch der leichten Ausbaumaterialien. In erstem Bereich dürften sich die Anleger nach der Underperformance bereits jetzt für 2027 positionieren, so Rall. Vor der Berichtssaison zum dritten Quartal gab sie Holcim und Sika den Stempel "Positive Catalyst Watch" und Amrize "Negative Catalyst Watch"./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 22:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
225,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
160,85 € 		Abst. Kursziel*:
39,88%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
159,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
41,51%
Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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