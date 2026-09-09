STMicroelectronics Aktie
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WKN: 893438 / ISIN: NL0000226223
STMicroelectronics Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Der Investitionszyklus im Halbleiterbereich dürfte sich über 2028 hinaus fortsetzen, schrieb Tammy Qiu am Dienstag. Darauf deuteten beispielsweise anhaltend hohe Ausgaben der taiwanischen TSMC hin. Bei Infineon und STMicro sieht die Expertin nach der jüngsten Kursschwäche eine gute Einstiegsgelegenheit. Chips für KI-Einsatz liefen weiter gut, und in anderen Einsatzbereichen gebe es Erholungssignale./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STMicroelectronics N.V. Buy
|
Unternehmen:
STMicroelectronics N.V.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
68,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
44,79 €
|
Abst. Kursziel*:
51,80%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
44,86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
51,58%
|
Analyst Name::
Tammy Qiu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu STMicroelectronics N.V.
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24.07.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für STMicro auf 68 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
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23.07.26
|STMicroelectronics hit by doubts over AI spending boom (Financial Times)
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23.07.26
|STMicroelectronics-Aktie rutscht ab: Erwartungen trotz starkem Quartal verfehlt (finanzen.at)
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23.07.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt STMicro auf 'Buy' - Ziel 82 Euro (dpa-AFX)
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23.07.26
|AKTIE IM FOKUS: STMicro brechen ein - Umsatzziel unter Erwartungen (dpa-AFX)
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|KI-Boom treibt Chip-Geschäft von STMicro an - Investoren dennoch enttäuscht (dpa-AFX)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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