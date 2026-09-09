Henkel vz. Aktie
|75,34EUR
|-0,68EUR
|-0,89%
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Henkel vz Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Henkel von 76 auf 81 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die europäischen Konsumgüterkonzerne notierten relativ zum Gesamtmarkt auf dem tiefsten Niveau seit 18 Jahren, schrieb Tom Sykes in seiner am Mittwoch veröffentlichten Analyse. Daher stelle er wieder und wieder seine Underperformance-These auf den Prüfstand. Unglücklicherweise dürften die Geldbeutel der Konsumenten dem Wirtschaftswachstum auch künftig nicht folgen können, was die Gewinne und Bewertungen der Branche weiter unter Druck setze. Einzig und allein Henkel empfiehlt Sykes noch zum Kauf. Die Düsseldorfer seien weniger abhängig vom Ölpreis als viele andere Unternehmen der Branche./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Buy
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
81,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
75,72 €
|
Abst. Kursziel*:
6,97%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
75,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,51%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
|
09:28
|Freundlicher Handel: LUS-DAX beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
08.09.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
|
08.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
08.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So performt der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
08.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start leichter (finanzen.at)
|
07.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
07.09.26
|Henkel-Aktie schwächer: Weitere Übernahmen geplant (dpa-AFX)
|
07.09.26
|Henkel vz-Aktie: Bernstein Research gibt Market-Perform-Bewertung bekannt (finanzen.at)
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|08:55
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|14.08.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|08:55
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|14.08.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|08:55
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|14.08.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Henkel KGaA Vz.
|75,78
|-0,32%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:18
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|08:55
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:47
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|08:26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:25
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|07:41
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:18
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:09
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08.09.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|08.09.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG