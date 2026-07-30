JCDecaux Aktie

23,46EUR 1,02EUR 4,55%
JCDecaux für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578972 / ISIN: FR0000077919

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30.07.2026 14:15:14

JCDecaux Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für JCDecaux nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Außenwerbevermarkter habe stark abgeschnitten, schrieb Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:49 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:49 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Overweight
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
23,04 € 		Abst. Kursziel*:
30,21%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
23,46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27,88%
Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

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Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

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13:15 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
16.07.26 JCDecaux Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.07.26 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.05.26 JCDecaux Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.05.26 JCDecaux Hold Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) 23,52 4,81% JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

Aktuelle Aktienanalysen

14:16 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:15 JCDecaux Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:14 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:13 GSK Hold Deutsche Bank AG
14:11 WACKER CHEMIE Halten DZ BANK
14:05 Dürr Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14:04 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14:00 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
13:53 Medios Buy Warburg Research
13:47 Eni Buy UBS AG
13:45 Deutsche Bank Buy UBS AG
13:43 Philips Hold Deutsche Bank AG
13:42 Sartorius vz. Outperform Bernstein Research
13:42 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
13:40 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
13:37 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
13:36 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:36 Mercedes-Benz Group Kaufen DZ BANK
13:32 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:31 BASF Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:29 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:28 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
13:26 AUTO1 Buy UBS AG
13:25 Airbus Outperform Bernstein Research
13:20 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
13:19 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
13:18 adidas Buy Deutsche Bank AG
13:18 adidas Buy UBS AG
13:17 adidas Outperform Bernstein Research
13:17 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
13:16 BMW Outperform Bernstein Research
13:16 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
13:15 KION GROUP Outperform Bernstein Research
13:15 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
13:14 Danone Buy UBS AG
13:14 Gerresheimer Sell UBS AG
13:14 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
13:13 AB InBev Outperform Bernstein Research
13:13 Hermès Neutral UBS AG
13:12 Befesa Buy UBS AG
13:12 BAT Underperform RBC Capital Markets
13:12 BASF Neutral UBS AG
13:12 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
13:12 Rio Tinto Neutral UBS AG
13:11 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
13:11 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:11 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:10 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:10 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
13:10 Heidelberg Materials Sector Perform RBC Capital Markets
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