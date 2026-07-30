JCDecaux Aktie
|23,46EUR
|1,02EUR
|4,55%
WKN: 578972 / ISIN: FR0000077919
30.07.2026 14:15:14
JCDecaux Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für JCDecaux nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Außenwerbevermarkter habe stark abgeschnitten, schrieb Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:49 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:49 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Overweight
|
Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
23,04 €
|
Abst. Kursziel*:
30,21%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
23,46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,88%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|13:15
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|16.07.26
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|JCDecaux Hold
|Deutsche Bank AG
|13:15
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|16.07.26
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|JCDecaux Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.04.26
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:15
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|JCDecaux Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.04.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|23,52
|4,81%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:16
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:15
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:14
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:13
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|14:11
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|14:05
|Dürr Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:04
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:00
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:53
|Medios Buy
|Warburg Research
|13:47
|Eni Buy
|UBS AG
|13:45
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|13:43
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|13:42
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|13:42
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:40
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:37
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:36
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:36
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|13:32
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:31
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:29
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:26
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|13:25
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|13:20
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:19
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:18
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|13:18
|adidas Buy
|UBS AG
|13:17
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|13:17
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:16
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|13:16
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|13:15
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|13:15
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|13:14
|Danone Buy
|UBS AG
|13:14
|Gerresheimer Sell
|UBS AG
|13:14
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|13:13
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|13:13
|Hermès Neutral
|UBS AG
|13:12
|Befesa Buy
|UBS AG
|13:12
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|13:12
|BASF Neutral
|UBS AG
|13:12
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|13:12
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|13:11
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|13:11
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:10
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:10
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|13:10
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets