Inditex Aktie

54,62EUR -2,08EUR -3,67%
Inditex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007

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09.09.2026 08:26:39

Inditex Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Inditex nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Der Textilkonzern habe ein beeindruckendes Wachstum erzielt, wenngleich das operative Ergebnisplus (Ebit) wegen gestiegener Aufwendungen hinter der Konsensschätzung zurückgeblieben sei, schrieb James Grzinic am Mittwoch in einer ersten Reaktion./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 01:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Buy
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
67,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
54,66 € 		Abst. Kursziel*:
22,58%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
54,62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,67%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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08:59 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:27 Inditex Outperform RBC Capital Markets
08:26 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.26 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
03.09.26 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 54,76 -3,42% Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

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09:39 Novartis Hold Deutsche Bank AG
09:18 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:59 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:56 Danone Sell Deutsche Bank AG
08:55 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
08:47 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:46 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:27 Inditex Outperform RBC Capital Markets
08:26 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
08:25 Beiersdorf Sell Deutsche Bank AG
07:41 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:28 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:18 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:17 STMicroelectronics Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:17 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:16 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:14 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:13 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:42 JCDecaux Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:40 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:09 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
08.09.26 Sanofi Sector Perform RBC Capital Markets
08.09.26 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
08.09.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 AstraZeneca Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 GSK Sector Perform RBC Capital Markets
08.09.26 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.09.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.09.26 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
08.09.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.26 Infineon Outperform Bernstein Research
08.09.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
08.09.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.09.26 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.26 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.26 JPMorgan Chase Hold Jefferies & Company Inc.
08.09.26 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 VINCI Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 Heidelberg Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
08.09.26 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08.09.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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