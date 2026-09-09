Boeing Aktie
|181,50EUR
|-0,46EUR
|-0,25%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Airbus und Boeing hätten im August trotz saisonaler Gegenwinde eine robuste Entwicklung der Auslieferungen gezeigt, schrieb Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Von Airbus seien es 57 und von Boeing 51 Jets geworden. Bei den Aufträgen habe Airbus die 15 Bestellungen des Konkurrenten mit 67 Flugzeugen deutlicher abgehängt./tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 13:53 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 13:53 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 265,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 210,73
|
Abst. Kursziel*:
25,75%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 210,73
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,75%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.
|
08.09.26
|Börse New York in Rot: So performt der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
04.09.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones liegt zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
03.09.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones bewegt sich am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
02.09.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones schlussendlich fester (finanzen.at)
|
02.09.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
02.09.26
|Mittwochshandel in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Mittwochmittag steigen (finanzen.at)
|
02.09.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
31.08.26
|Boeing-Aktie im Minus: 737 landet nach Rauchvorfall in Bordküche außerplanmäßig in Paris (dpa-AFX)
Analysen zu Boeing Co.
|08.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|181,50
|-0,25%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:39
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|09:18
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|08:55
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:47
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|08:26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:25
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|07:41
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:18
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:09
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08.09.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|08.09.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)