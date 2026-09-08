Danone Aktie
|64,70EUR
|1,26EUR
|1,99%
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
Danone Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone nach einem Gespräch mit den Konzern- und Finanzchefs auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Antoine de Saint-Affrique und Jürgen Esser hätten einen zuversichtlichen Ton angestimmt, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Management bleibe hinsichtlich des zweiten Halbjahres optimistisch./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 18:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 18:01 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
90,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
65,04 €
|
Abst. Kursziel*:
38,38%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
64,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39,10%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Danone S.A.
Analysen zu Danone S.A.
|19:40
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|01.09.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19:40
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|01.09.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19:40
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|01.09.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|31.07.26
|Danone Buy
|UBS AG
|17.08.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|21.05.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Danone S.A.
|64,82
|2,18%
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|19:40
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|18:23
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18:20
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16:34
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:14
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|15:10
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|13:41
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:40
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:38
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:36
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:49
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:27
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:27
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:18
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:33
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|10:31
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:24
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:14
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10:10
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|09:39
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|08:47
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|08:22
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|08:21
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|08:20
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|08:19
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|08:19
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|08:16
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|08:15
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|08:15
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|08:14
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|08:09
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|08:08
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|07:41
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Fresenius Buy
|UBS AG
|07:07
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|SAP Neutral
|UBS AG
|07:04
|ASML NV Buy
|UBS AG
|06:52
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:49
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:39
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:36
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.