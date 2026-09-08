Airbus Aktie
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WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Airbus mit einem Kursziel von 232 Euro auf "Buy" belassen. Die Flugzeugauslieferungen im August entsprächen weitgehend den Erwartungen sowie den saisonalen Trends, schrieb Christophe Menard in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er sieht dadurch seine Kaufempfehlung untermauert./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Buy
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
232,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
196,10 €
|
Abst. Kursziel*:
18,31%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
197,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,62%
|
Analyst Name::
Christophe Menard
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Airbus SE
|
12:26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 mittags in Rot (finanzen.at)
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|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
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|Börse Paris in Grün: CAC 40 verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
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07.09.26
|Handel in Paris: CAC 40 am Montagnachmittag freundlich (finanzen.at)
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07.09.26
|Börse Paris: CAC 40 steigt mittags (finanzen.at)
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07.09.26
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 sackt zum Handelsstart ab (finanzen.at)
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04.09.26
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Analysen zu Airbus SE
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Aktien in diesem Artikel
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Aktuelle Aktienanalysen
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