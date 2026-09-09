Fresenius Aktie
|44,28EUR
|-0,26EUR
|-0,57%
WKN DE: FRE5EN / ISIN: DE000FRE5EN2
Fresenius SECo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius auf "Overweight" belassen. Die Experten Anchal Verma und David Adlington bleiben für die europäischen Medizintechnikunternehmen wegen des weiter schwierigen Geschäftsumfelds insgesamt vorsichtig, wie sie am Dienstag schrieben. Bei Philips und Diasorin hänge die Erreichung der Jahresziele stark vom vierten Quartal ab, was Risiken berge. Bei Ambu, Carl Zeiss Meditec und FMC seien die Erwartungen an das Geschäftsjahr 2026/27 zu hoch, und bei Coloplast habe sich die Bewertung von den Fundamentaldaten abgekoppelt. Bei Fresenius und Demant sehen die Experten Spielraum für weiter steigende Schätzungen./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 22:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA Overweight
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
44,40 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
44,28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Anchal Verma
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA
|
10:03
|DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fresenius SE von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
08.09.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
|
08.09.26
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
08.09.26
|Börse Frankfurt: DAX mit Abgaben (finanzen.at)
|
08.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
08.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: So performt der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
08.09.26
|XETRA-Handel DAX verbucht am Dienstagmittag Verluste (finanzen.at)
|
08.09.26
|EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Michael Sen, Kauf (EQS Group)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA
|08:46
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|14.08.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|10.08.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|08:46
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|14.08.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|10.08.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|08:46
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|14.08.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|10.08.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|23.04.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA
|44,29
|-0,55%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:39
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|09:18
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|08:55
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:47
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|08:26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:25
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|07:41
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:18
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:09
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08.09.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|08.09.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)