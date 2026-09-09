Novartis Aktie
|117,42EUR
|-1,16EUR
|-0,98%
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
Novartis Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Novartis mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 120 Franken in die Bewertung aufgenommen. Das unerwartete Scheitern einer Studie mit dem Medikament Pelacarsen und der Rückschlag bei DM1 hätten Spuren hinterlassen im Aktienkurs, schrieb Trung Huynh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit werde das klinische Umsetzungsrisiko verdeutlicht bei der Erreichung der Umsatzprognose. Es seien Erfolge bei der Schließung der Patentlücke notwendig, um konstruktiver auf die Aktie zu blicken./tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:05 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
120,00 CHF
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
111,80 CHF
|
Abst. Kursziel*:
7,33%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
110,80 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,30%
|
Analyst Name::
Trung Huynh
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novartis AG
|
09:28
|Börse Zürich in Rot: SPI zeigt sich zum Start des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel: SLI präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
09:28
|SMI aktuell: SMI zeigt sich zum Start des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
08.09.26
|MÄRKTE EUROPA/Börsen treten auf der Stelle - Novartis brechen ein (Dow Jones)
|
08.09.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
08.09.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
08.09.26
|Dienstagshandel in Zürich: SLI gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
08.09.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI gibt letztendlich nach (finanzen.at)
Analysen zu Novartis AG
|09:39
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|09:39
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|02.09.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:39
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|07.09.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|117,42
|-0,98%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:39
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|09:18
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|08:55
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:47
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|08:26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:25
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|07:41
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:18
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:09
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08.09.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|08.09.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)