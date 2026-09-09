Novartis Aktie

117,42EUR -1,16EUR -0,98%
Novartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.09.2026 22:50:05

Novartis Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Novartis mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 120 Franken in die Bewertung aufgenommen. Das unerwartete Scheitern einer Studie mit dem Medikament Pelacarsen und der Rückschlag bei DM1 hätten Spuren hinterlassen im Aktienkurs, schrieb Trung Huynh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit werde das klinische Umsetzungsrisiko verdeutlicht bei der Erreichung der Umsatzprognose. Es seien Erfolge bei der Schließung der Patentlücke notwendig, um konstruktiver auf die Aktie zu blicken./tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:05 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Sector Perform
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
120,00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
111,80 CHF 		Abst. Kursziel*:
7,33%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
110,80 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
8,30%
Analyst Name::
Trung Huynh 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Novartis AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Novartis AG

mehr Analysen
09:39 Novartis Hold Deutsche Bank AG
08.09.26 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
08.09.26 Novartis Sell Deutsche Bank AG
08.09.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
08.09.26 Novartis Equal Weight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Novartis AG 117,42 -0,98% Novartis AG

Aktuelle Aktienanalysen

09:39 Novartis Hold Deutsche Bank AG
09:18 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:59 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:56 Danone Sell Deutsche Bank AG
08:55 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
08:47 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:46 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:27 Inditex Outperform RBC Capital Markets
08:26 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
08:25 Beiersdorf Sell Deutsche Bank AG
07:41 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:28 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:18 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:17 STMicroelectronics Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:17 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:16 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:14 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:13 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:42 JCDecaux Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:40 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:09 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
08.09.26 Sanofi Sector Perform RBC Capital Markets
08.09.26 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
08.09.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 AstraZeneca Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 GSK Sector Perform RBC Capital Markets
08.09.26 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.09.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.09.26 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
08.09.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.26 Infineon Outperform Bernstein Research
08.09.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
08.09.26 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.09.26 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.26 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.26 JPMorgan Chase Hold Jefferies & Company Inc.
08.09.26 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 VINCI Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 Heidelberg Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
08.09.26 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08.09.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen