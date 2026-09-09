Sanofi Aktie
|73,89EUR
|-1,12EUR
|-1,49%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Sanofi mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 80 Euro in die Bewertung aufgenommen. Angesichts kurzfristiger Herausforderungen durchlaufe der Pharmakonzern derzeit eine "entscheidende Umbruchphase", schrieb Trung Huynh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wachstumsimpulse fehlten, der Patentablauf für Dupixent stehe bevor und es bestehe Skepsis für neue Produkte. Unter der neuen Chefin Belen Garijo wandele sich aber die Wahrnehmung des Unternehmens./tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:04 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:05 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Sector Perform
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
80,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
74,89 €
|
Abst. Kursziel*:
6,82%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
73,89 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,27%
|
Analyst Name::
Trung Huynh
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sanofi S.A.
Analysen zu Sanofi S.A.
|08.09.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|02.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|02.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|19.08.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|73,89
|-1,49%
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|09:39
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|09:18
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|08:55
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:47
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|08:26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:25
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|07:41
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:18
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:09
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08.09.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|08.09.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)