AstraZeneca Aktie
|138,00EUR
|-2,60EUR
|-1,85%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach detaillierten Daten aus Phase-III-Studien zu dem Medikamentenkandidaten Tozorakimab bei chronisch obstruktiver Lungenerkrankung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Insgesamt halte er die nun vorliegenden Ergebnisse für sehr beeindruckend, schrieb Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Tozorakimab erscheine gegenüber den Produkten von Wettbewerbern überlegen./la/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 14:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 14:03 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
160,00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
139,25 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
119,16 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
07.09.26
|Börse Europa: Börsianer lassen STOXX 50 nachmittags steigen (finanzen.at)
|
07.09.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 leichter (finanzen.at)
|
07.09.26
|Handel in London: FTSE 100 zeigt sich am Montagmittag fester (finanzen.at)
|
07.09.26
|FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel hätte eine Investition in AstraZeneca von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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07.09.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start in Rot (finanzen.at)
|
04.09.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
03.09.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 schwächelt am Mittag (finanzen.at)
|
03.09.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|16:34
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:14
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08:14
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|07.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:34
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:14
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08:14
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|07.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:34
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:14
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|07.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:14
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|138,95
|-1,17%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:34
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:14
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|15:10
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|13:41
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:40
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:38
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:36
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:49
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:27
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:27
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:18
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:33
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|10:31
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:24
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:14
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10:10
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|09:39
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|08:47
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|08:22
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|08:21
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|08:20
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|08:19
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|08:19
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|08:16
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|08:15
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|08:15
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|08:14
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|08:09
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|08:08
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|07:41
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Fresenius Buy
|UBS AG
|07:07
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|SAP Neutral
|UBS AG
|07:04
|ASML NV Buy
|UBS AG
|06:52
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:49
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:39
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:36
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research