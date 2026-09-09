GSK Aktie
|20,93EUR
|0,16EUR
|0,77%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat GSK mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 1975 Pence in die Bewertung aufgenommen. Eine gute Kursentwicklung im vergangenen Jahr spiegele die verbesserte Fundamentallage und eine positive Marktreaktion auf die Pläne des neuen Konzernchefs Luke Miels wider, schrieb Trung Huynh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er ist jedoch der Ansicht, dass diese Verbesserungen im aktuellen Kursniveau bereits eingepreist sind./tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:04 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 16:05 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Sector Perform
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
19,75 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
17,97 £
|
Abst. Kursziel*:
9,94%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
17,96 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,97%
|
Analyst Name::
Trung Huynh
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
08.09.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
08.09.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
08.09.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
08.09.26
|Verluste in Europa: STOXX 50 legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
08.09.26
|Schwacher Handel in Europa: Das macht der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
08.09.26
|Dienstagshandel in London: FTSE 100 notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
08.09.26
|Dienstagshandel in London: FTSE 100 verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
08.09.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 gibt zum Start des Dienstagshandels nach (finanzen.at)
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|08.09.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|02.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|02.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|28.07.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|01.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|GSK PLC Registered Shs
|20,86
|0,43%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:39
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|09:18
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|08:55
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:47
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|08:26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:25
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|07:41
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:18
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:09
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08.09.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|08.09.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)