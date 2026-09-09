Beiersdorf Aktie
|75,36EUR
|-0,98EUR
|-1,28%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Beiersdorf bei unverändertem Kursziel von 70 Euro von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Die europäischen Konsumgüterkonzerne notierten relativ zum Gesamtmarkt auf dem tiefsten Niveau seit 18 Jahren, schrieb Tom Sykes in seiner am Mittwoch veröffentlichten Analyse. Daher stelle er wieder und wieder seine Underperformance-These auf den Prüfstand. Unglücklicherweise dürften die Geldbeutel der Konsumenten dem Wirtschaftswachstum auch künftig nicht folgen können, was die Gewinne und Bewertungen der Branche weiter unter Druck setze. Einzig und allein Henkel empfiehlt Sykes noch zum Kauf. Die Düsseldorfer seien weniger abhängig vom Ölpreis als viele andere Unternehmen der Branche. Beiersdorf hält er indes insgesamt für "klar verwundbar" und kappte seine Ergebnisschätzungen deutlich. Er liegt für 2026 und 2027 damit nun auf Konsensniveau./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 04:56 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Sell
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
70,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
75,18 €
|
Abst. Kursziel*:
-6,89%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
75,36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,11%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Beiersdorf AG
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09:34
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Beiersdorf auf 'Sell' - Ziel 70 Euro (dpa-AFX)
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|Freundlicher Handel: LUS-DAX beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
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|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
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|XETRA-Handel DAX verbucht am Dienstagmittag Verluste (finanzen.at)
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08.09.26
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08.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX fällt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
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07.09.26
|Analyse: Bernstein Research bewertet Beiersdorf-Aktie mit Outperform in neuer Analyse (finanzen.at)
Analysen zu Beiersdorf AG
|08:25
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|01.09.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|18.08.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:25
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|01.09.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|18.08.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:25
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Beiersdorf Underweight
|Barclays Capital
|03.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|01.09.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|75,48
|-1,13%
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|09:39
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|09:18
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|08:55
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:47
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|08:26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:25
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|07:41
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:18
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:09
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08.09.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|08.09.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)