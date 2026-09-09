Inditex Aktie
|54,62EUR
|-2,08EUR
|-3,67%
WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007
Inditex Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Inditex nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Overweight" belassen. Diese seien zwar solide, schrieb Georgina Johanan in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Wegen operativer Ausgaben habe das operative Ergebnis (Ebit) die Konsensschätzung jedoch um drei Prozent verfehlt. Dem stehe aber ein aktuell starkes Handelsgeschäft des spanischen Textilriesen gegenüber./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 07:26 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 07:26 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Overweight
|
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
54,80 €
|
Abst. Kursziel*:
9,49%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
54,62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,85%
|
Analyst Name::
Georgina Johanan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|08:59
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|08:26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|08:26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|08:26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.09.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|14.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|01.07.25
|Inditex Underperform
|RBC Capital Markets
|29.05.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|11.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|23.01.26
|Inditex Equal Weight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Inditex Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|54,62
|-3,67%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:18
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|08:55
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:47
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|08:26
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:25
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|07:41
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:18
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|JCDecaux Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:09
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08.09.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|08.09.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG