Mercedes-Benz Group Aktie
|47,68EUR
|-0,37EUR
|-0,77%
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Analyst Tom Narayan bezog in einer am Dienstag vorliegenden Studie Stellung zu einigen Fragen, die er zuletzt von Investoren gestellt bekam. Dabei sei es zum Beispiel um den Verkauf weiterer Daimler-Truck-Anteile gegangen. Er geht nicht davon aus, dass größere Blocks abgestoßen werden. Mit den Anteilen erschließe sich der Autobauer eher eine vorübergehende Liquiditätsquelle als eine wiederkehrende Cashflow-Quelle./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 11:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 11:02 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
54,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
49,22 €
|
Abst. Kursziel*:
9,72%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
47,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,30%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
17:58
|Gute Stimmung in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 letztendlich steigen (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start leichter (finanzen.at)
|
09:28
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX fällt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
09:28
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
07.09.26
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
07.09.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
07.09.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
07.09.26
|EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information (EQS Group)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|18:20
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18:20
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|18:20
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|47,65
|-0,82%
Aktuelle Aktienanalysen
|19:40
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:23
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18:20
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16:34
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:14
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|15:10
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|13:41
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:40
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:38
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:36
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:49
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:27
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:27
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:18
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:33
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|10:31
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:24
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:14
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10:10
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|09:39
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:25
|EVN kaufen
|Erste Group Bank
|08:47
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|08:22
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|08:21
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|08:20
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|08:19
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|08:19
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|08:16
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|08:15
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|08:15
|arGEN-X Overweight
|Barclays Capital
|08:14
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|08:09
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|08:08
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|07:41
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Fresenius Buy
|UBS AG
|07:07
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|SAP Neutral
|UBS AG
|07:04
|ASML NV Buy
|UBS AG
|06:52
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:49
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:39
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:36
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.