Mercedes-Benz Group Aktie

47,68EUR -0,37EUR -0,77%
Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.09.2026 18:20:23

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Analyst Tom Narayan bezog in einer am Dienstag vorliegenden Studie Stellung zu einigen Fragen, die er zuletzt von Investoren gestellt bekam. Dabei sei es zum Beispiel um den Verkauf weiterer Daimler-Truck-Anteile gegangen. Er geht nicht davon aus, dass größere Blocks abgestoßen werden. Mit den Anteilen erschließe sich der Autobauer eher eine vorübergehende Liquiditätsquelle als eine wiederkehrende Cashflow-Quelle./rob/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2026 / 11:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 11:02 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
54,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
49,22 € 		Abst. Kursziel*:
9,72%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
47,66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,30%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

mehr Nachrichten

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

mehr Analysen
18:20 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
27.08.26 Mercedes-Benz Group Kaufen DZ BANK
14.08.26 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
03.08.26 Mercedes-Benz Group Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 Mercedes-Benz Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 47,65 -0,82% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Aktuelle Aktienanalysen

19:40 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
18:23 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
18:20 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
16:34 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
15:14 Infineon Outperform Bernstein Research
15:10 Scout24 Outperform Bernstein Research
13:41 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:40 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:38 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:36 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:49 JPMorgan Chase Hold Jefferies & Company Inc.
11:27 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:27 VINCI Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:18 Heidelberg Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:33 Airbus Buy Deutsche Bank AG
10:31 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:24 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:24 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:14 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
10:10 Novartis Sell Deutsche Bank AG
09:39 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
09:25 EVN kaufen Erste Group Bank
08:47 Deutsche Börse Buy Warburg Research
08:22 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
08:21 Sanofi Equal Weight Barclays Capital
08:20 Roche Overweight Barclays Capital
08:19 Sartorius Stedim Biotech Overweight Barclays Capital
08:19 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
08:16 Novartis Equal Weight Barclays Capital
08:15 GSK Underweight Barclays Capital
08:15 arGEN-X Overweight Barclays Capital
08:14 AstraZeneca Overweight Barclays Capital
08:09 Merck Equal Weight Barclays Capital
08:08 Bayer Overweight Barclays Capital
07:41 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:39 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:16 Fresenius Buy UBS AG
07:07 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:06 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:05 SAP Neutral UBS AG
07:04 ASML NV Buy UBS AG
06:52 FedEx Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:49 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:46 Scout24 Buy Jefferies & Company Inc.
06:39 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:37 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:36 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:31 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.09.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
07.09.26 DWS Group Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen