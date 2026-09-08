Scout24 Aktie
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WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
Scout24 Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Scout24 anlässlich einer kürzlich veröffentlichten Studie des Internetportal-Betreibers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Ergebnisse mit Blick auf das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage bei Einfamilienhäusern in Deutschland untermauerten einmal mehr die Rolle von Scout24 als glaubwürdiger Marktgestalter, schrieb Annick Maas in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Dies gelte selbst in Zeiten, in denen der Immobilienmarkt unter Druck stehe./rob/la/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 08:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Outperform
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
90,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
74,60 €
|
Abst. Kursziel*:
20,64%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
74,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,81%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Scout24
|
15:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Nachmittag (finanzen.at)
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|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start leichter (finanzen.at)
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09:28
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX fällt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
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07.09.26
|EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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07.09.26
|EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information (EQS Group)
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07.09.26
|DAX aktuell: DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Scout24
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