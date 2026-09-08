NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Scout24 anlässlich einer kürzlich veröffentlichten Studie des Internetportal-Betreibers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Ergebnisse mit Blick auf das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage bei Einfamilienhäusern in Deutschland untermauerten einmal mehr die Rolle von Scout24 als glaubwürdiger Marktgestalter, schrieb Annick Maas in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Dies gelte selbst in Zeiten, in denen der Immobilienmarkt unter Druck stehe./rob/la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 08:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 04:00 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.