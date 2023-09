HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Krones nach einem Treffen mit dem Finanzchef auf einer hausinternen Unternehmenskonferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Laut dem Manager dürfte der Anlagenbauer trotz Gegenwind auch in den kommenden Quartalen die Markterwartungen erfüllen, schrieb Analyst Benjamin Thielmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zwar gingen die Aufträge zurück, lägen aber weiter deutlich über dem Vor-Corona-Niveau. Im laufenden Jahr dürften die Lieferzeiten indes weiter hoch bleiben, was einen deutlichen Rückstau im Auftragsbestand bedeute./tav/zb



