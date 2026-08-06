Michelin Aktie
06.08.2026 09:49:39
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Michelin von 30 auf 34 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Resultate des ersten Halbjahrs hätten die Stabilisierungsstory untermauert, schrieb Erwann Dagorne am Mittwoch. Der Aktie des Reifenherstellers fehlten allerdings echte Kurstreiber./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Equal Weight
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Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
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Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
34,00 €
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Rating jetzt:
Equal Weight
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Kurs*:
-
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Equal Weight
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Kurs aktuell:
-
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Erwann Dagorne
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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