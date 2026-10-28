Merck Aktie
|143,85EUR
|-0,30EUR
|-0,21%
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
Merck Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Merck KGaA von 150 auf 160 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Charles Pitman-King geht davon aus, dass die Darmstädter mit dem Quartalsbericht ihre Jahresziele bestätigen werden, wie er am Mittwoch schrieb. Aufgrund gestiegener Schätzungen und einer höherer Branchenbewertung hob er sein Kursziel an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 04:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 04:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Equal Weight
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
160,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
143,75 €
|
Abst. Kursziel*:
11,30%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
143,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,23%
|
Analyst Name::
Charles Pitman-King
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Merck KGaA
|
23.10.26
|Aktien von Merck tiefer: Trump-Zölle und Kostendruck bremsen die deutsche Pharmabranche (dpa-AFX)
|
23.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
23.10.26
|Freitagshandel in Frankfurt: DAX fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
23.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
23.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verliert am Freitagmittag (finanzen.at)
|
22.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
22.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX beendet die Donnerstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
22.10.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Merck KGaA
|19.10.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|08.09.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|19.10.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|08.09.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Merck Buy
|UBS AG
|20.07.26
|Merck Buy
|UBS AG
|26.06.26
|Merck Buy
|UBS AG
|25.06.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|19.10.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|08.09.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Merck Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Merck KGaA
|143,85
|-0,21%
Aktuelle Aktienanalysen
|06:57
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:55
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|06:48
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:47
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:40
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|06:36
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:36
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|27.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|27.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|BioNTech Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|27.10.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|27.10.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|27.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|27.10.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|27.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research