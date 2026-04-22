NEL ASA Aktie
|0,20EUR
|-0,03EUR
|-11,21%
WKN: A0B733 / ISIN: NO0010081235
22.04.2026 13:54:32
NEL ASA Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nel ASA auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 3 norwegischen Kronen belassen. Der Wasserstoffkonzern habe in einem weiteren schwierigen Quartal schwache Aufträge und Umsätze erzielt, schrieb Colin Moody in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Eine Markterholung lasse auf sich warten./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 02:01 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 02:01 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NEL ASA Sector Perform
|
Unternehmen:
NEL ASA
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
3,00 NKr
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
0,20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
2,52 NKr
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Colin Moody
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu NEL ASA
|
21.04.26
|Ausblick: NEL ASA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.04.26
|NEL-Aktie im Blick: Frischer Millionen-Auftrag für containerisierte PEM-Elektrolyseure (finanzen.at)
|
14.04.26
|ITM Power-Aktie im Höhenflug: Regierungspaket sorgt für Kurssprung - auch Plug Power und NEL ASA gefragt (finanzen.at)
|
18.03.26
|NEL-Aktie im Aufwind: Berenberg senkt Kursziel - neue Alkaline-Generation wird jedoch gelobt (finanzen.at)
|
26.02.26
|NEL-Aktie im Fokus: Rote Zahlen und schwacher Umsatz in 2025 (finanzen.at)
|
25.02.26
|Ausblick: NEL ASA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.12.25
|NEL-Aktie im Aufwind dank Fokus auf Wirtschaftlichkeit und operative Verbesserungen (finanzen.at)
|
24.11.25
|NEL-Aktie unbeständig: Erholungstendenz oder anhaltende Herausforderungen? (finanzen.at)