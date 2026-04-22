NEL ASA Aktie

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WKN: A0B733 / ISIN: NO0010081235

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22.04.2026 13:54:32

NEL ASA Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nel ASA auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 3 norwegischen Kronen belassen. Der Wasserstoffkonzern habe in einem weiteren schwierigen Quartal schwache Aufträge und Umsätze erzielt, schrieb Colin Moody in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Eine Markterholung lasse auf sich warten./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 02:01 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 02:01 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NEL ASA Sector Perform
Unternehmen:
NEL ASA 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
3,00 NKr
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
0,20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
2,52 NKr 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Colin Moody 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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