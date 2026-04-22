NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nel ASA auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 3 norwegischen Kronen belassen. Der Wasserstoffkonzern habe in einem weiteren schwierigen Quartal schwache Aufträge und Umsätze erzielt, schrieb Colin Moody in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Eine Markterholung lasse auf sich warten./rob/gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 02:01 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 02:01 / EDT



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