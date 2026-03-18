NEL ASA Aktie

0,22EUR 0,01EUR 2,95%
NEL ASA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B733 / ISIN: NO0010081235

18.03.2026 07:50:42

NEL ASA Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nel ASA von 2,60 auf 2,30 norwegische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die wichtige Auftragsentwicklung bleibe schwer vorhersagbar, obwohl der Elektrolysespezialist zuletzt erfreuliche Fortschritte im Protonenaustauschmembran-Geschäft gemacht habe, schrieb James Carmichael am Mittwoch. Insbesondere ein Großauftrag im November habe dazu geführt, dass dieser Geschäftsbereich nun über die Hälfte des Auftragsbestands ausmache. Die Einführung des Alkaline-Systems der nächsten Generation dürfte sich positiv auswirken, berge jedoch Risiken hinsichtlich der Marktakzeptanz und der Leistung./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 06:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NEL ASA Hold
Unternehmen:
NEL ASA 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
2,30 NKr
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
2,30 NKr 		Abst. Kursziel*:
-0,17%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
2,30 NKr 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,09%
Analyst Name::
James Carmichael 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:50 NEL ASA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.25 NEL ASA Hold Jefferies & Company Inc.
28.04.25 NEL ASA Sector Perform RBC Capital Markets
12.03.25 NEL ASA Market-Perform Bernstein Research
14.01.25 NEL ASA Market-Perform Bernstein Research
