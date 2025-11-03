Nestlé Aktie
|83,90EUR
|1,20EUR
|1,45%
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
Nestlé Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nestle von 83,10 auf 92,00 Franken angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die aktuelle eingepreisten Risiken seien exzessiv, schrieb Fulvio Cazzol in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung. Zudem rechnet er 2026 mit einer besseren Performance der Schweizer auf allen Ebenen der Bilanz./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 17:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Buy
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
92,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
76,88 CHF
|
Abst. Kursziel*:
19,67%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
76,88 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,67%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)mehr Analysen
