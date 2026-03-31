Deutsche Börse Aktie
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WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
Deutsche Börse Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Börse auf "Overweight" mit einem Kursziel von 302 Euro belassen. Im bisherigen Jahresverlauf hätten sich die Volumina der europäischen Börsenbetreiber stark entwickelt, schrieb Enrico Bolzoni in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die Konsensschätzungen für die Umsätze im ersten Quartal könnten im unteren bis mittleren einstelligen Prozentbereich steigen. Dabei sehe er die Deutsche Börse weiter am besten positioniert, um vom derzeitigen Geschäftsumfeld zu profitieren./gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 17:07 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
302,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
249,00 €
|
Abst. Kursziel*:
21,29%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
249,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,19%
|
Analyst Name::
Enrico Bolzoni
|
KGV*:
-
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Analysen zu Deutsche Börse AG
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|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|11.03.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|Deutsche Bank AG
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|JP Morgan Chase & Co.
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