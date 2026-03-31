Mercedes-Benz Group Aktie
|52,07EUR
|0,25EUR
|0,48%
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Europas Automobilhersteller seien Jahre hinter denen Chinas zurück in puncto Software-definierte Fahrzeuge, smarte Cockpits und Elektrifizierung, schrieb Stephen Reitman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Neue Modellreihen wie MB.OS von Mercedes-Benz und Neue Klasse von BMW seien nun aber regelrechte Quantensprünge nach vorn. Hiermit schlügen die beiden Hersteller nun zurück./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 17:44 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 04:10 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
61,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
52,00 €
|
Abst. Kursziel*:
17,31%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
52,07 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,15%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
30.03.26
|EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
30.03.26
|EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
26.03.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform (finanzen.at)
|
26.03.26
|EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
26.03.26
|EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
25.03.26
|Daimler-Truck-Aktie steigt: Transformationsexpertin rückt in den Vorstand auf (Dow Jones)
|
25.03.26
|DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
25.03.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels in Grün (finanzen.at)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|09:09
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|26.03.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|24.03.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|23.02.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.02.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:09
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|26.03.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|24.03.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|23.02.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.02.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.03.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|23.02.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.02.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|09:09
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|26.03.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|19.02.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.02.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktuelle Aktienanalysen
|09:09
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|09:06
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|08:59
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|08:59
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|08:59
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:58
|BP Overweight
|Barclays Capital
|08:58
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|08:57
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|08:57
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|08:55
|Diageo Buy
|Deutsche Bank AG
|08:41
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|08:41
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|08:41
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|08:35
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|08:35
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|08:01
|SUSS MicroTec Buy
|UBS AG
|07:46
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|07:32
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|07:31
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|07:26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|07:25
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:25
|ABB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:24
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|07:12
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:12
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:11
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:58
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|06:43
|Givaudan Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.03.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.03.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets
|30.03.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|30.03.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Befesa Overweight
|Morgan Stanley
|30.03.26
|Aurubis Underweight
|Morgan Stanley
|30.03.26
|Rio Tinto Equal-weight
|Morgan Stanley
|30.03.26
|Orsted Buy
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|30.03.26
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|30.03.26
|Kontron kaufen
|Warburg Research
|30.03.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|30.03.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|30.03.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|30.03.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|30.03.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|30.03.26
|Scout24 Buy
|UBS AG
|30.03.26
|Kering Neutral
|UBS AG
|30.03.26
|Hermès Neutral
|UBS AG