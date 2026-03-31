31.03.2026 09:09:47

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Europas Automobilhersteller seien Jahre hinter denen Chinas zurück in puncto Software-definierte Fahrzeuge, smarte Cockpits und Elektrifizierung, schrieb Stephen Reitman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Neue Modellreihen wie MB.OS von Mercedes-Benz und Neue Klasse von BMW seien nun aber regelrechte Quantensprünge nach vorn. Hiermit schlügen die beiden Hersteller nun zurück./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 17:44 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 04:10 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
52,00 € 		Abst. Kursziel*:
17,31%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
52,07 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,15%
Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

