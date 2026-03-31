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WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
Volvo AB (B) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volvo auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 290 schwedischen Kronen belassen. Das Wartungsgeschäft der Lkw-Hersteller mache ein Viertel des Umsatzes aus, aber 35 Prozent und mehr der operativen Ergebnisse (Ebit), schrieb Harry Martin in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. In Abwärtszyklen bei der Zahl der Neufahrzeuge betrage der Ebit-Anteil des Wartungsgeschäfts sogar mehr als die Hälfte./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 19:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Market-Perform
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
290,00 SEK
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
300,20 SEK
|
Abst. Kursziel*:
-3,40%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
300,20 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,40%
|
Analyst Name::
Harry Martin
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KGV*:
-
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