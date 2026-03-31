ASML NV Aktie

1 103,40EUR 9,00EUR 0,82%
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
31.03.2026 09:22:45

ASML NV Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat ASML auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1515 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die oft vergessenen DUV-Lithografiesysteme des Chipausrüsters könnten die Schätzungen für die beiden kommenden Jahre nach oben treiben, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 22:22 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Overweight
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
1 515,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
1 087,80 € 		Abst. Kursziel*:
39,27%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
1 103,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37,30%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:22 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.03.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
10.03.26 ASML NV Buy UBS AG
04.03.26 ASML NV Buy UBS AG
03.03.26 ASML NV Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ASML NV 1 101,20 0,62% ASML NV

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen