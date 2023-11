NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Orsted nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 515 dänischen Kronen belassen. Die Einstellung zweier großer Projekte in den USA nannte Analyst Alberto Gandolfi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie "konstruktiv". Dies sei der Anfang einer Umstrukturierung, wenngleich damit Wertberichtigungen einhergingen. Für den Aktienkurs des Herstellers von Windkraftanlagen könne dies aber eine Trendwende einleiten./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2023 / 08:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



