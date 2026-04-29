QIAGEN Aktie

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WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0

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29.04.2026 08:17:38

QIAGEN Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Qiagen von 44 auf 38 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Die erste Etappe eines kräfteraubenden Triathlons sei absolviert, schrieb Luke Sergott am Dienstagabend im Nachgang der Quartalszahlen. Nur wenige Anleger hätten im ersten Quartal mit einer positiven Entwicklung gerechnet, doch viele stimmten seiner Einschätzung zu, dass die Wachstumsprognose für das Geschäftsjahr zu optimistisch sei./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 19:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 19:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Equal Weight
Unternehmen:
QIAGEN N.V. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
29,19 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
29,39 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Luke Sergott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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