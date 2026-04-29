QIAGEN Aktie
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WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
QIAGEN Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Qiagen von 44 auf 38 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Die erste Etappe eines kräfteraubenden Triathlons sei absolviert, schrieb Luke Sergott am Dienstagabend im Nachgang der Quartalszahlen. Nur wenige Anleger hätten im ersten Quartal mit einer positiven Entwicklung gerechnet, doch viele stimmten seiner Einschätzung zu, dass die Wachstumsprognose für das Geschäftsjahr zu optimistisch sei./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 19:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 19:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Equal Weight
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Unternehmen:
QIAGEN N.V.
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Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Equal Weight
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Kurs*:
29,19 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Equal Weight
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Kurs aktuell:
29,39 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Luke Sergott
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KGV*:
-
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