QIAGEN Aktie
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WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
QIAGEN Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Qiagen nach endgültigen Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 38 US-Dollar belassen. Analyst Luke Sergott aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Diagnostikspezialisten. Mit Blick auf das Ergebnis je Aktie (EPS) schrieb er, dass mit dem detaillierten Bericht zum Auftaktviertel 2026 am Vorabend die "zweite Etappe des EPS-Triathlons" absolviert worden sei. An diesem Donnerstag folge nun mit der virtuellen Spotlight-Session zu Quantiferon die dritte Etappe./ck/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 22:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 22:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Equal Weight
|
Unternehmen:
QIAGEN N.V.
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Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Equal Weight
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Kurs*:
28,73 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Equal Weight
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Kurs aktuell:
28,61 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Luke Sergott
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KGV*:
-
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