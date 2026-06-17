QIAGEN Aktie

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WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0

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17.06.2026 09:10:42

QIAGEN Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Qiagen vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" belassen. Diese dürften sich im Rahmen der eigenen Vorgaben des Diagnostikspezialisten bewegen, prognostizierte Jan Koch am Mittwoch. Einfuhrzölle und die Konsolidierung der jüngst abgeschlossenen Übernahme von Parse dürften auf die Profitabilität gedrückt haben./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Buy
Unternehmen:
QIAGEN N.V. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
32,05 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
32,09 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Jan Koch 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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