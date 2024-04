NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Reckitt nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal von 5000 auf 5100 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Auch wenn der Haushaltsproduktehersteller selber kurzfristig nicht davon ausgehe, dass eine Margenanpassung erforderlich sei, erwarte er einen Margenrückgang im Jahr 2025, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dafür verwies er auf nachhaltige negative Einmaleffekte und das über der Konkurrenz liegende Gewinnniveau. Allerdings sei die Bewertung der Aktie dennoch attraktiv. Positiv hob er zudem hervor, dass die Notwendigkeit von Investitionen zur Steigerung der Volumina erkannt worden sei./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2024 / 06:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2024 / 06:30 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.