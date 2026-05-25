Richemont Aktie

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WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

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25.05.2026 08:25:30

Richemont Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 200 Franken auf "Outperform" belassen. Die Marken des Luxusgüterkonzerns seien weiterhin enorm gefragt, schrieb Analyst Luca Solca am Freitagnachmittag nach einer Telefonkonferenz zur Geschäftsjahresbilanz. Die Umsatzdynamik dürfte stark bleiben, allerdings verunsichere die Margenentwicklung die Anleger./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 16:01 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 16:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Outperform
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
200,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
155,75 CHF 		Abst. Kursziel*:
28,41%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
155,75 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
28,41%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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