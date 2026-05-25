Delivery Hero Aktie
|36,77EUR
|1,26EUR
|3,55%
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
Delivery Hero Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 42,50 Euro belassen. Analyst Giles Thorne sieht ein Endspiel um den Essenslieferanten, wie er am Sonntag einem zweiten Kommentar nach seiner Kurszielerhöhung schrieb. Das von Uber für eine Übernahme im Raum stehende Gebot von 33 Euro je Aktie reiche offenbar nicht aus. Einige Investoren wollten mehr als 40 Euro für ihre Anteilsscheine. Wie es jetzt weitergehe, sei schwer zu vorherzusagen, nicht zuletzt aufgrund einer "Myriade wettbewerbsrechtlicher Probleme"./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2026 / 12:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2026 / 12:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
42,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33,81 €
|
Abst. Kursziel*:
25,70%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
36,77 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,58%
|
Analyst Name::
Giles Thorne
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Delivery Hero
Analysen zu Delivery Hero
|07:14
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:11
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:10
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|07:14
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:11
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:10
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|07:14
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:11
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:10
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|07.05.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|09.04.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|27.03.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|02.03.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Delivery Hero
|36,77
|3,55%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:16
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|07:14
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:11
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:10
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|22.05.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.05.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|22.05.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|22.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|22.05.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|Walmart Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|22.05.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|22.05.26
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.05.26
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|22.05.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|22.05.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|22.05.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|22.05.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|22.05.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|22.05.26
|Continental Buy
|UBS AG
|22.05.26
|Michelin Neutral
|UBS AG
|22.05.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|22.05.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|National Grid Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|22.05.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|22.05.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|22.05.26
|Walmart Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Rio Tinto Equal Weight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|22.05.26
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG