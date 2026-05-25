LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 480 Pence auf "Overweight" belassen. Nach der Halbjahresbilanz des Billigfliegers gebe es für die Anleger einigen Gesprächsstoff, schrieb Andrew Lobbenberg am Freitagnachmittag. Er verwies dabei auf die Umsatztrends, die Kosteninflation pro angebotenem Sitzplatzkilometer, das Urlaubsgeschäft, die Flotte und die Barmittel./rob/ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 14:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 14:55 / GMT



