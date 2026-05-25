Boeing Aktie
|190,42EUR
|1,68EUR
|0,89%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Der Flugzeugbauer habe im Mai bislang 22 737-Max-Jets und 3 vom Typ 787 ausgeliefert, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Montag vorliegenden Studie. Als Neuigkeit erwähnte sie außerdem einen Großauftrag über 200 Flugzeuge aus China und Lieferverzögerungen beim Konkurrenten Airbus./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2026 / 21:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 295,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 219,02
|
Abst. Kursziel*:
34,69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 219,02
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,69%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.
|
17:34
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Boeing auf 'Buy' - Ziel 295 Dollar (dpa-AFX)
|
23.05.26
|Nach Abstürzen der 737 Max: Boeing muss LOT keinen Einnahmeausfall bezahlen (Spiegel Online)
|
22.05.26
|Gute Stimmung in New York: Das macht der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
|
22.05.26
|NYSE-Handel: Zum Start des Freitagshandels Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
21.05.26
|Optimismus in New York: Letztendlich Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
21.05.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.at)
|
21.05.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
21.05.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones fällt zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
Analysen zu Boeing Co.
|16:29
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|12.05.26
|Boeing Buy
|UBS AG
|11.05.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:29
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|12.05.26
|Boeing Buy
|UBS AG
|11.05.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:29
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|12.05.26
|Boeing Buy
|UBS AG
|11.05.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|190,42
|0,89%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:59
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|16:33
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|16:29
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:28
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|16:25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|16:22
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:58
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|08:26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|08:25
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|08:21
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07:16
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|07:14
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:11
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:10
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|22.05.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.05.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|22.05.26
|Walmart Buy
|UBS AG
|22.05.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|22.05.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|Walmart Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|FedEx Buy
|UBS AG
|22.05.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|22.05.26
|voestalpine kaufen
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.05.26
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|22.05.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|22.05.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|22.05.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|22.05.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|22.05.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|22.05.26
|Continental Buy
|UBS AG
|22.05.26
|Michelin Neutral
|UBS AG
|22.05.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|22.05.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|National Grid Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|22.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG