LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
|479,25EUR
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|1,75%
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Der am chinesischen E-Commerce-Markt für Beauty-Produkte umgesetzte Bruttowarenwert (GMV) sei im April leicht angestiegen, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Studie. Die von ihm beobachteten, global agierenden Anbieter jedoch hätten im Schnitt mit einem GMV-Rückgang um zehn Prozent schwach abgeschnitten. LVMH habe sich trotz eines GMV-Rückgangs um sieben Prozent weiterhin überdurchschnittlich entwickelt./tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 15:25 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 15:25 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Outperform
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Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
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Analyst:
Bernstein Research
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Kursziel:
600,00 €
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Rating jetzt:
Outperform
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Kurs*:
479,05 €
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Abst. Kursziel*:
25,25%
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Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
479,25 €
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Abst. Kursziel aktuell:
25,20%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
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KGV*:
-
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