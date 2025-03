NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Richemont auf "Overweight" belassen. Der insgesamt bessere Jahresabschluss der Branche habe bei den Anlegern die Hoffnung geweckt, dass der Luxussektor nun über den Berg ist und zu einem soliden Wachstum zurückkehren könnte, schrieb Analystin Chiara Battistini in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Sie ist jedoch der Meinung, dass die Reise im laufenden Jahr holprig bleiben könnte und dass es daher zu früh ist, allzu optimistisch zu werden./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2025 / 19:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2025 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.