SAF-HOLLAND Aktie
|20,10EUR
|0,54EUR
|2,76%
WKN DE: SAFH00 / ISIN: DE000SAFH001
SAF-HOLLAND SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat SAF-Holland anlässlich eines Analystenwechsels auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der weiter positive Anlagehintergrund für den Nutzfahrzeug-Zulieferer basiere auf der strukturellen Führungsposition, der anhaltenden Margensteigerung, einer guten Kapitaldisziplin und sich bessernden Finanzkennziffern, schrieb der ab sofort zuständige Sebastian Ubert in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Gleichzeitig werde die Aktie weiterhin mit einem erheblichen Abschlag zum Sektor gehandelt, der nicht gerechtfertigt erscheine./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAF-HOLLAND SE Buy
|
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
26,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
19,76 €
|
Abst. Kursziel*:
31,58%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
20,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,35%
|
Analyst Name::
Sebastian Ubert
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAF-HOLLAND SE
Analysen zu SAF-HOLLAND SE
|14:36
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|08.05.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|15.04.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|14:36
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|08.05.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|15.04.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|14:36
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|08.05.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|24.03.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|20.03.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.25
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|SAF-HOLLAND SE
|20,00
|2,25%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:36
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|13:20
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:19
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:19
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:06
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:00
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:33
|1&1 Halten
|DZ BANK
|11:29
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|11:16
|Prosus Buy
|UBS AG
|11:03
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|10:11
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|10:07
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|10:02
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|10:00
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|09:59
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|09:38
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:23
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|09:22
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|09:22
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:21
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:05
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|08:59
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|08:49
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|08:41
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|08:28
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|08:27
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|08:19
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08:04
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|07:10
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|07:09
|IONOS Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:08
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:08
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:07
|Douglas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:07
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:56
|Douglas Neutral
|UBS AG
|06:28
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:27
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:12
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|OMV add
|Baader Bank
|19.06.26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|19.06.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|19.06.26
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|19.06.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|19.06.26
|SAP Buy
|UBS AG
|19.06.26
|ZUMTOBEL neutral
|Erste Group Bank