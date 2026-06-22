SAF-HOLLAND Aktie

20,10EUR 0,54EUR 2,76%
SAF-HOLLAND für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SAFH00 / ISIN: DE000SAFH001

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22.06.2026 14:36:34

SAF-HOLLAND SE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat SAF-Holland anlässlich eines Analystenwechsels auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der weiter positive Anlagehintergrund für den Nutzfahrzeug-Zulieferer basiere auf der strukturellen Führungsposition, der anhaltenden Margensteigerung, einer guten Kapitaldisziplin und sich bessernden Finanzkennziffern, schrieb der ab sofort zuständige Sebastian Ubert in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Gleichzeitig werde die Aktie weiterhin mit einem erheblichen Abschlag zum Sektor gehandelt, der nicht gerechtfertigt erscheine./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAF-HOLLAND SE Buy
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
19,76 € 		Abst. Kursziel*:
31,58%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
20,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29,35%
Analyst Name::
Sebastian Ubert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SAF-HOLLAND SE

mehr Nachrichten
12.06.26
 Gewinne in Frankfurt: SDAX am Freitagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
10.06.26
 EQS-DD: SAF-HOLLAND SE: Hans-Werner Kaas, Mr Hans-Werner Kaas has commissioned a bank to acquire shares in SAF-HOLLAND SE for up to EUR 5,100. The acquisition is part of a voluntary commitment ... (EQS Group)
10.06.26
 EQS-DD: SAF-HOLLAND SE: Hans-Werner Kaas, Herr Hans-Werner Kaas hat eine Bank beauftragt, Aktien der SAF-HOLLAND SE für bis zu 5.100 EUR zu erwerben. Der Erwerb erfolgt im Rahmen einer ... (EQS Group)
10.06.26
 EQS-DD: SAF-HOLLAND SE: Dagmar Rehm, Frau Dagmar Rehm hat eine Bank beauftragt, Aktien der SAF-HOLLAND SE für bis zu 6.175 EUR zu erwerben. Der Erwerb erfolgt im Rahmen einer Selbstverpflichtung ... (EQS Group)
10.06.26
 EQS-DD: SAF-HOLLAND SE: Dagmar Rehm, Mrs Dagmar Rehm has commissioned a bank to acquire shares in SAF-HOLLAND SE for up to EUR 6,175. The acquisition is part of a voluntary commitment made by the ... (EQS Group)
10.06.26
 EQS-DD: SAF-HOLLAND SE: Matthias Arleth, Herr Matthias Arleth hat eine Bank beauftragt, Aktien der SAF-HOLLAND SE für bis zu 10.000 EUR zu erwerben. Der Erwerb erfolgt im Rahmen einer ... (EQS Group)
10.06.26
 EQS-DD: SAF-HOLLAND SE: Matthias Arleth, Mr Matthias Arleth has commissioned a bank to acquire shares in SAF-HOLLAND SE for up to EUR 10,000. The acquisition is part of a voluntary commitment ... (EQS Group)
10.06.26
 EQS-DD: SAF-HOLLAND SE: Jurate Keblyte, Mrs Jurate Keblyte has commissioned a bank to acquire shares in SAF-HOLLAND SE for up to EUR 10,000. The acquisition is part of a voluntary commitment made ... (EQS Group)

Analysen zu SAF-HOLLAND SE

mehr Analysen
14:36 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
08.05.26 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
08.05.26 SAF-HOLLAND Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.26 SAF-HOLLAND Kaufen DZ BANK
15.04.26 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

SAF-HOLLAND SE 20,00 2,25% SAF-HOLLAND SE

Aktuelle Aktienanalysen

14:36 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
13:20 Hermès Buy Jefferies & Company Inc.
12:19 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
12:19 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:17 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:06 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
12:00 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:33 1&1 Halten DZ BANK
11:29 Porsche Automobil Halten DZ BANK
11:16 Prosus Buy UBS AG
11:03 SUSS MicroTec Verkaufen DZ BANK
10:11 Ryanair Outperform Bernstein Research
10:07 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
10:02 easyJet Market-Perform Bernstein Research
10:00 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
09:59 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
09:38 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
09:23 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
09:22 Valeo Hold Deutsche Bank AG
09:22 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:21 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:05 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
08:59 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
08:49 AIR France-KLM Hold Deutsche Bank AG
08:41 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
08:28 RELX Outperform Bernstein Research
08:27 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
08:19 Infineon Outperform Bernstein Research
08:04 HORNBACH Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:17 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
07:10 UBS Equal Weight Barclays Capital
07:09 IONOS Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:08 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:08 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:07 Douglas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:07 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:56 Douglas Neutral UBS AG
06:28 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
06:27 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
06:12 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
19.06.26 OMV add Baader Bank
19.06.26 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
19.06.26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
19.06.26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
19.06.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
19.06.26 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
19.06.26 AIR France-KLM Neutral UBS AG
19.06.26 BMW Neutral UBS AG
19.06.26 SAP Buy UBS AG
19.06.26 ZUMTOBEL neutral Erste Group Bank
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