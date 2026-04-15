FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SAF-Holland mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Nicolai Kempf erwartet eine solide Dynamik, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht am 7. Mai schrieb. In Europa rechnet er mit einem hohen einstelligen Umsatzwachstum des Lkw-Zulieferers. In Nordamerika dürfte sich die starke Auftragslage erst im zweiten Quartal richtig in den Umsätzen zeigen./rob/ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CET



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