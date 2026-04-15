SAF-HOLLAND Aktie

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WKN DE: SAFH00 / ISIN: DE000SAFH001

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15.04.2026 09:59:24

SAF-HOLLAND SE Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SAF-Holland mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Nicolai Kempf erwartet eine solide Dynamik, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht am 7. Mai schrieb. In Europa rechnet er mit einem hohen einstelligen Umsatzwachstum des Lkw-Zulieferers. In Nordamerika dürfte sich die starke Auftragslage erst im zweiten Quartal richtig in den Umsätzen zeigen./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAF-HOLLAND SE Hold
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
18,36 € 		Abst. Kursziel*:
-7,41%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
18,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7,10%
Analyst Name::
Nicolai Kempf 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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