FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAF-Holland von 15 auf 17 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Jost und SAF Holland hätten im vierten Quartal stark abgeschnitten, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Zahlen der Lkw-Zulieferer. Nun komme es auf die Ausblicke im März an. Er verschob seine Bewertungsbasis einstweilen weiter in die Zukunft./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAF-HOLLAND SE Hold
|
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
17,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
19,46 €
|
Abst. Kursziel*:
-12,64%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
19,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12,10%
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-
